ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر بطولة الدوري المصري 2022؟

كل ما تريد معرفته عن طرق شراء وأسعار تذاكر بطولة الدوري المصري 2021-22، وشروط حضور مباريات البطولة....

اقتربت عودة الدوري المصري من جديد، في موسم يتوقع الجميع أن يشهد الكثير من الإثارة والمنافسة، في ظل رغبة الزمالك في الحفاظ على لقبه والأهلي في استعادة اللقب المفضل له.

ومن أهم العوامل التي ستجعل الموسم الجديد من الدوري المصري مميزًا، هي عودة الجماهير من جديد إلى الملاعب، وعودة الروح إلى جسد الكرة المصرية، بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

وبحسب ما ذكرته رابطة الأندية، على لسان أحمد دياب رئيس الرابطة، فإن الموسم الجديد سيشهد عودة الجمهور بعد الاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع لكل مباراة.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وبكل تأكيد، سيرغب الجميع في العودة إلى المدرجات من جديد، والاستمتاع بالدوري من الملعب، وسيقدم لك موقع جول في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تذاكر حضور مباريات الدوري المصري 2021-22.

ما هو موعد بداية الدوري المصري؟

من المنتظر أن يبدأ الدوري المصري يوم 25 أكتوبر الحالي، وسنكون على مباراة كلاسيكية في الجولة الأولى والتي ستجمع بين الأهلي والإسماعيلي.

بينما سيلعب الزمالك أمام إنبي، وبيراميدز أمام مصر للمقاصة، بالإضافة إلى ديربي عروس البحر الأبيض المتوسط بين الاتحاد السكندري وسموحة.

وستكون قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، في الجولة الثالثة، والتي ستوافق 5 نوفمبر 2021.

كيف تتقدم لشراء تذاكر بطولة الدوري المصري 2021-22؟

للحصول على تذاكر حضور مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد، عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع تذكرتي: www.tazkarti.com عليك بتسجيل بياناتك الشخصية في الموقع لإنشاء حساب خاص بك. اختر المباراة التي تريد الحصول على تذكرتها وقم بشرائها من على الموقع.

ما هي فئات وأسعار تذاكر الدوري المصري 2022؟

لم يتم الكشف بشكل رسمي حتى الآن عن فئات تذاكر الدوري المصري، ولكن تشير التكهنات إلى وجود 4 فئات، وهم:

مقصورة رئيسية درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة.

كما لم يتم الكشف بشكل رسمي عن أسعار التذاكر، وإن كانت بعض الأنباء انتشرت بشأن أسعار التذاكر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نفى أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي تلك الأسعار.

ما هي ضوابط حضور مباريات الدوري المصري 2022؟

هناك مجموعة من الشروط، لحضور مباريات الدوري المصري تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة، وعلى النحو التالي:

1 – يشترط على من يتقدم للحصول على تذكرة لحضور المباريات، أن يكون قد تلقى لقاح فيروس كورونا.

2 – يمنع اصطحاب مؤشرات الليزر إلى المباريات، كذلك الألعاب النارية والشماريخ.

3 – أن يلتزم حامل التذكر بالمكان المخصص له، وإظهار بطاقته وتذكرته عند الطلب.