ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر الدوري السعودي؟

قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر الدوري السعودي 2022 وما هي شروط حضور المباريات؟

ازدادت شعبية الدوري السعودي في السنوات الأخيرة بقوة في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبح محط أنظار عشاق كرة القدم من المحيط للخليج بعد تطوره الكبير.

انقطع الحضور الجماهيري عن الملاعب في الموسم الماضي وجزء من الموسم قبل الأخير، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لكنها ستعود من جديد في الموسم الجديد.

هذا ما يزيد ترقب عشاق الدوري السعودي لانطلاقه، وبدأ الكثير منهم عن التساؤل عن تذاكر الدوري السعودي، كيث ستكون متاحة وما هي أسعارها وأكثر من ذلك، وهنا يجيب جول عن هذه الأسئلة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء تذاكر الدوري السعودي؟

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها شراء تذاكر الدوري السعودي، يحددها الفريق صاحب الأرض في مُعظم الأحيان.

بعض الأندية السعودية تتيح تذاكرها على منصة مكاني، وهناك البعض الآخر الذي يتيح شراء التذاكر عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك.

على سبيل المثال، أعلن النادي الأهلي السعودي عن توفر تذاكره لمباراته في الجولة الأولى ضد الفيصلي على مكاني، أما نادي الفيحاء الذي سيستضيف الاتحاد في نفس الجولة أعلن عن تواجدها على الموقع المخصص لتذاكر مباريات النادي.

هناك طريقة ثالثة يمكن من خلالها شراء التذاكر، وهي منصة تذاكر السعودية، وأصبح الآن شراء تذاكر الدوري السعودي عبر تطبيق توكلنا.

ما هي أسعار تذاكر الدوري السعودي؟

لا يوجد سعر موحد لأسعار تذاكر الدوري السعودي كذلك، كما لا توجد طريقة موحدة لشراء التذاكر، فهي تختلف باختلاف الفريق المضيف الذي يُعلن عن جميع التفاصيل الخاصة بذلك.

تختلف أيضًا باختلاف ملعب المباراة، لذا عليك انتظار طرح كل فريق لبرنامجه لشراء التذاكر قبل كل مباراة.

ما هي شروط حضور مباريات الدوري السعودي؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم لحضور مباريات الدوري السعودي، وهي قبلية وبعدية وحتى أثناء المباريات.

شروط ما قبل حضور مباريات الدوري السعودي

أن يكون حامل التذكرة محصنًا أو محصن متعافي أو محصن بجرعة واحدة موضحًا ذلك على تطبيق توكلنا.

تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابة الدخول.

عرض التذكرة الإلكترونية والباركود عن طريق الجوال.

شروط الحضور خلال مباريات الدوري السعودي

الالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب.

التباعد الاجتماعي.

عدم اصطحاب الأطعمة.

استخدام المقعد المخصص للجلوس.

شروط الخروج من ملاعب مباريات الدوري السعودي