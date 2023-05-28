تعرف على جميع التحركات الرسمية لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا ملعب "الاتحاد"..

أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي واحدًا من بين أكثر الأندية إنفاقًا في السنوات الأخيرة، ويسعى دائمًا إلى التعاقد مع أفضل لاعبين، سواء من داخل إنجلترا أو خارجها.

مانشستر سيتي واصل نجاحه في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2022-23، بعدما حصد اللقب للموسم الثالث على التوالي، والخامس منذ وصول الإسباني بيب جوارديولا لتدريب الفريق.

وبالتأكيد يرغب مانشستر سيتي في مواصلة بسط سيطرته على كرة القدم الإنجليزية خلال موسم 2023-2024، ومن المرجح أن يدخل الفريق بشكل قوي لتعزيز فريقه في فترة الانتقالات الصيفية 2022.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف مانشستر سيتي في ميركاتو صيف 2023، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى ملعب "الاتحاد".

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2023-2024؟







ما هي صفقات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

لم يعلن مانشستر سيتي بعد عن أي صفقة جديدة، في انتظار انتهاء الموسم، حيث يواصل فريق المدرب بيب جوارديولا سعيه نحو تحقيق الثلاثية، باستهداف الفوز بلقب كأس إنجلترا، ولقب دوري أبطال أوروبا.

من رحل عن مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

يعد الألماني إلكاي جوندوان أكثر لاعب مرشح للخروج من مانشستر سيتي في صيف 2023، حيث ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل، لكن رغم ذلك توجد أنباء عن احتمالية تجديد عقده..