تعرف على صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ومن رحل عن الريدز في ميركاتو الصيف

يأمل ليفربول، في تعويض فشل الموسم الماضي، والذي خرج فيه دون تحقيق أي بطولة، وتمكن من الوصول إلى دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ومن المتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية للريدز، نشاطًا كبيرًا لتدعيم صفوف الفريق، خاصة على الجانب الدفاعي الذي عانى بشكل كبير في الموسم الماضي، بعد إصابة فيرجيل فان دايك، وجو جوميز.

وشهد الصيف الماضي تحركات طفيفة من ليفربول، ولكنها لم تكن كافية للريدز، ومن المتوقع أن يعالج يورجن كلوب هذا الأمر، في الصيف الحالي.

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ومن المتوقع أن يشهد الفريق، حالة من تجديد الدماء، والإحلال والتجديد بين اللاعبين، في كافة الصفوف، وبطبيعة الحال سيكون أقلهم الجانب الهجومي.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن هم الراحلون عن ملعب آنفيلد؟.

ما هي صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لم يتعاقد ليفربول بشكل رسمي حتى الآن إلا مع صفقة واحدة.

إبراهيما كوناتي - لايبزيج

أعلن ليفربول تعاقده مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع لايبزيج الألماني، والذي انضم مقابل 40 مليون يورو.

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من رحل من ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ليفربول لم يعلن رحيل أي لاعب بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي حتى الآن، إلا جورجينيو فاينالدوم، بالإضافة إلى نهاية إعارة المدافع التركي أوزان كاباك وعودته إلى فريقه القديم شالكة.

ورحل متوسط الميدان الهولندي، عن الريدز بنهاية عقده وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.