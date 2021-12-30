ما هي صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لطالما أصبح ليفربول في السنوات الأخيرة قوة أوروبية كبيرة لا يستهان بها، فبعد أن وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين فاز بالكأس ذات الأذنين في المرة الثانية وأصبح بطل أوروبا، ثم فاز بكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ورغم التطور الكبير الذي يشهده الريدز تحت قيادة يورجن كلوب، لا يعتبر النادي الأحمر من الأنشط في الميركاتو، ففي الصيف الماضي لم يضم إلا لاعبًا واحدًا فقط، وهو المدافع إبراهيما كوناتي من لايبزيج.

وسيتعين إدارة الفريق الإنجليزي، على تدعيم صفوف الفريق، خاصة إن أرادت مواصلة المنافسة على البطولات المختلفة، وعلى رأسها البريميرليج المدجج بالفرق القوية، ودوري أبطال أوروبا وحلم تحقيق البطولة السابعة.

في هذا التقرير نستعرض معًا ما هي صفقات ليفربول في شتاء 2022، والمغادرون، وما هي الأسماء المتوقع وصولها إلى ملعب آنفيلد.

ما هي صفقات ليفربول في شتاء 2022؟

حتى الآن لم يعلن ليفربول عن إبرام أي تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

وبشكل عام لا يتوقع أن تكون هناك تحركات كثيرة، بحسب سياسة الفريق واعتماده على تشكيلة الفريق الموجودة حاليًا، باستثناء بعض التدعيمات الطفيفة.

ما هي الصفقات المحتملة لليفربول في شتاء 2022؟

ستعمل إدارة ليفربول، على تدعيم بعض المراكز في يناير الحالي، ولكن لن تكون بالشكل القوى، والذي ينتظره الجمهور.

ارتبط ليفربول في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع جارود بوين، لتدعيم الجانب الهجومي للفريق، خاصة في ظل مشاركة الثنائي محمد صلاح، وساديو ماني في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

كما ارتبط بالتعاقد مع آرون رامسي لاعب يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية بحسب ما ذكرته صحيفة صن الإنجليزية.

من هم اللاعبون الراحلون عن ليفربول في شتاء 2022؟

لم يرحل حتى الآن بشكل رسمي أي لاعب عن صفوف ليفربول، ولكن ارتبط بعض من لاعبي الفريق بالرحيل عن صفوف الريدز خلال يناير الحالي.

وأبرز تلك الأسماء التي ارتبطت بالرحيل، هو ديفوك أوريجي مهاجم الفريق الذي قلت مشاركاته بشكل ملحوظ هذا الموسم، مما جعل فريق وست هام يستهدف التعاقد معه.

ومن المنتظر أن يرحل ناثانيال فيليبس، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إن وافقت إدارة ليفربول على العروض المقدمة له.