تعرف على جميع التحركات الرسمية لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة سانتياجو برنابيو..

عاش ريال مدريد، موسمًا ناجحًا في موسم 2021-22، تمكن خلاله من الفوز بالدوري الإسباني، ثم نجح في العودة لمعانقة لقبه المفضل دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وبالرغم من نجاحات ريال مدريد في الموسم المنصرم، إلا أنه تلقى ضربتين موجعتين بفشله في التعاقد مع أهم أهدافه منذ سنوات، وهما إرلينج هالاند، وكيليان مبابي، إذ انضم المهاجم النرويجي إلى مانشستر سيتي، بينما قرر الجوهرة الفرنسية تجديد عقده والاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وسينتظر عشاق الميرينجي، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تعويض الفشل في صفقتي هالاند ومبابي، لمواصلة المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف ريال مدريد في ميركاتو صيف 2022، من ناحية الصفقات الجديدة، ومن رحل، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى اللوس بلانكوس.

ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

لم يعلن ريال مدريد، حتى الآن التعاقد مع أي صفقة بشكل رسمي في صيف 2022، وإن كان قد ارتبط بالتعاقد مع أوريليان تشواميني، لاعب موناكو خلال الفترة المقبلة.

من رحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

بنهاية موسم 2021-22، انتهى عقد ثلاثي الفريق إيسكو، مارسيلو، وجاريث بيل ولم تعلن إدارة الميرينجي، التجديد لأي منهم وقامت بتودعيهم ليرحلوا عن الفريق بشكل رسمي بعد سنوات من العطاء والبطولات.