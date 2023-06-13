تعرف على جميع التحركات الرسمية لتشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم النادي اللندني؟

كان إنهاء تشيلسي الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي 2022-2023 في المركز الثاني عشر بمثابة الصدمة لأنصاره، خصوصًا بعد موسم قياسي في الانتقالات خصوصًا الشتوية.

النادي اللندني أنفق زهاء 350 مليون يورو في صفقات لم تحقق له الاستفادة المادية المرجوة وذلك خلال عام واحد فحسب، ولذلك ستكون الأعين كلها على النادي اللندني من أجل الميركاتو الصيفي 2023.

إذًا، ما هي صفقات تشيلسي في صيف 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن "البلوز"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

تشيلسي لا يريد أن يبرم صفقات ضخمة دون أن يتأكد من جدواها، هذا هو الهدف الأبرز له في الميركاتو.

ولكن قد يتحرك من أجل كيليان مبابي إذا صدقت الأنباء التي تتحدث عن رحيله سواء في الميركاتو الحالي أو المقبل.

أيضًا ورقة البرازيلي نيمار مطروحة على طاولة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو وهو الذي يعلمه جيدًا إذ دربه في باريس سان جيرمان.

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من هم اللاعبون الراحلون عن تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

لم يرحل إلى الآن أي لاعب عن صفوف تشيلسي الإنجليزي، لكن من المتوقع رحيل خاليدو كوليبالي الذي يستهدفه نيوكاسل بشكل كبير.

كما لم يتضح إلى الآن الموقف النهائي لتفعيل بند شراء جواو فيليكس من عدمه بالنسبة لتشيلسي، ولكن من المرجح ألا يتم تفعيل بند الشراء مع وجود رغبة من أستون فيلا تحديدًا في ضمه.

أيضًا بات من المرجح للغاية أن يرحل نجولو كانتي عن صفوف الفريق إلى فريق ربما في الدوري السعودي، ومن الأرجح أنه اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

بيير إيميريك أوباميانج هو الآخر قد يكون هدفًا للرحيل في ظل عدم مشاركته تحت أي مدرب، ومن المرجح أن يحاول برشلونة استعادته في الميركاتو الصيفي.

أيضًا يبرز موقف البلجيكي روميلو لوكاكو الذي لا يتضح إلى الآن هل سيفعل إنتر بند شرائه أم لا.. خصوصًا في ظل أداء مترنح من قبل البلجيكي كان آخر معالمه الفرص المهدرة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي والتي كبدت إنتر خسارة اللقب بكل تأكيد.