تعرف على جميع التحركات الرسمية للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم العالمي؟

منذ أن فجر النصر مفاجأته الكبرى بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة مدوية، ارتفعت طموحات جميع الفرق السعودية.

هذا التوجه النصراوي يوحي بوضوح إلى مدى القوة التي يستهدف الفريق تحقيقها في الميركاتو الصيفي المقبل أيضًا.

إذًا، ما هي صفقات النصر في شتاء 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن العالمي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

النصر لن يتوقف عند ضم رونالدو، والحديث هنا عن لاعبين كثر من ريال مدريد يقعون على رادار العالمي، أو فلنقل من إرث ريال مدريد.

اسم كريم بنزيما تردد بقوة في الآونة الأخيرة، كما تم طرح اسم سيرخيو راموس، واسم آخر مثل نجولو كانتي يظل على الطاولة.

سيرجيو بوسكيتس ولوكا مودريتش أهم الأسماء الأخرى المطروحة على مائدة النصر في مفاوضات الميركاتو الصيفي المقبل، بينما يقع اسم إيدين هازارد أيضًا على قائمة المنافسة بين الهلال والنصر.

من هم اللاعبون الراحلون عن النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

تقارير صحفية تتحدث عن رحيل محتمل لرونالدو من كتيبة النصر، لكن هذا ليس محبذًا للاعب الذي عرف جيدًا كيف يجد نفسه في الدوري السعودي وأشاد بتطور مستوى الكرة السعودية في أكثر من سياق.

من بين المحترفين في صفوف النصر، يبدو مؤكدًا رحيل كل من لويس جوستافو وألفارو جونزاليس، الكتيبة النصراوية تريد إفراغ المكان لأسماء أخرى من الطراز العالمي كي تجد مكانها في قائمة النصراوي.