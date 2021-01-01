ما هي ديانة ميسي، رونالدو، إبراهيموفيتش وأبرز الشخصيات في عالم كرة القدم؟

في هذا التقرير نستعرض معكم أديان أبرز شخصيات كرة القدم حول العالم، من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وغيرهم من النجوم..

في كثير من الأحيان تثير الحياة الخاصة لنجوم كرة القدم اهتمام الجماهير، خصوصًا وإن كانت أغلب المعلومات في هذا الصدد تكون ضبابية وغير معلومة، في وقت تكثر فيه التكهنات وتصل إلى حد "التطفل" في سبيل الوصول إلى ما يفعله النجوم خارج المستطيل الأخضر.

من ضمن المواضيع الشائكة التي تلقى اهتمامًا خاصًا من قبل الجميع هي ديانة نجوم وأبرز شخصيات كرة القدم، خصوصًا وأن بعض اللاعبين أو المدربين يقومون بطقوس خاصة قبل وأثناء وبعد المباريات توحي بما يؤمنون به.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم ديانة أبرز الشخصيات في عالم الساحرة المستديرة..

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ما هي ديانة ليونيل ميسي؟

تأثر ليونيل ميسي كثيرًا بوفاة جدته عندما كان في الحادية عشر من عمره، وبعد ذلك أصبح مسيحيًا كاثوليكيًا متدينًا.

مع كل هدف يحرزه ميسي ينظر إلى السماء ويُهديه إلى جدته المتوفية.

ما هي ديانة كريستيانو رونالدو؟

نشأ رونالدو في مدينة ماديرا البرتغالية، ورغم أنه أشار أكثر من مرة أنه لا يهتم كثيرًا بالدين، إلا أنه لا يزال يعتبر نفسه مسيحيًا كاثوليكيًا رومانيًا.

ما هي ديانة زلاتان إبراهيموفيتش؟

قصة إبراهيموفيتش والديانة غريبة ومجهولة حقًا، فهو من أب مسلم بوسني وأم مسيحية كاثوليكية كرواتية.

في السابق، زُعِم أن إبرا مسلم، ثم خرج السويدي بنفسه وأكد أنه انتهج نهج والدته وأنه مسيحي كاثوليكي.

فيما بعد، وعند سؤاله عن الله، أجاب السلطان بصورة قال من خلالها أنه لا يؤمن بوجوده، ليمكن تصنيفه بـ"الملحد".

ما هي ديانة بيب جوارديولا؟

أحد أهم وأبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، والمشهور بالـ"فلسفة"، كان حقًا فيلسوفًا عندما تعلق الأمر بالدين أيضًا.

الإسباني قال في حوار من قبل أنه "لا أدري"، أي أنه يؤمن بوجوده الله، لكنه لا يؤمن بأي من الأديان الموجودة على الأرض.

ما هي ديانة محمد صلاح؟

بالطبع محمد صلاح يدين بالإسلامية السنية كونه قادم من مصر.

ولم يخف صلاح مظاهر تدينه، ولا يزال حتى الآن يحتفل بكل هدف من خلال السجود لشكر الله.

ما هي ديانة زين الدين زيدان؟

بجذوره الجزائرية، يدين مدرب ريال مدريد بالديانة الإسلامية السنية، إلا أنه خرج وقال عكس ذلك.

زيزو أكد أنه يحترم الإسلام وبقية الديانات، لكنه ليس بالشخص المتدين بأي حال من الأحوال رغم كونه مسلمًا.

ما هي ديانة بول بوجبا؟

وُلِد بوجبا بالديانة المسيحية، ولكن عندما تقدم في العمر تحول إلى الإسلامية السنية بعد متابعة عدد من أصدقائه المسلمين والسؤال حول الدين الإسلامي.

ويقول بوجبا في هذا الصدد "كنت في حيرة من أمري وأسأل نفسي الكثير من الأسئلة، حول العديد من الأشياء، إلى أن تحولت إلى الإسلام، وأصبح في سلام نفسي داخلي كبير".