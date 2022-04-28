ما هي حقيقة وفاة مينو رايولا؟

تتضارب الأنباء حول وفاة الإيطالي مينو رايولا وكيل الأعمال الشهير، بعد أن خرجت أخبار تؤكد وفاته بعد صراع مع المرض.

رايولا يتواجد في المستشفى منذ يناير الماضي بعد أن أجرى عملية جراحية، وظل تحت المراقبة منذ ذلك الوقت.

التلفزيون الرسمي الإيطالي إلى جانب عدد من الصحف الإيطالية الكبرى، أكدوا وفاة رايولا اليوم الخميس 28 أبريل 2022.

لكن بعد ذلك، خرجت أخبار متضاربة من عدة مصادر أخرى، تؤكد أن رايولا يواصل القتال من أجل حياته.

ما هي حقيقة وفاة رايولا؟

حسب مصادر "جول GOAL" في إيطاليا، فإن رايولا لا يزال على قيد الحياة، وأن وفاته خبر غير صحيح.

وكشف خوسيه فورتيس رودريجيز صديق رايولا المقرب أن ذلك الخبر غير صحيح على الإطلاق.

وقال رودريجيز في تصريحات لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "رايولا لم يمت، هذه التقارير لا معنى لها".

فيما نشر ألبرتو زانجريلو الطبيب الذي يشرف على علاج رايولا تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لنفي الخبر.

وقال: "أنا غاضب من مكالمات الصحفيين المتكررة التي تتحدث عن وفاة رجل يقاتل من أجل حياته".

Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo.#Raiola — Alberto Zangrillo (@azangrillo) April 28, 2022

فيما نشر الحساب الرسمي لمينو رايولا عبر "تويتر" تغريدة جديدة للكشف عن حالته.

وجاء فيها: "الحالة الصحية الحالية لأولئك الذين يتساءلون: غاضب لأنهم قتلوني للمرة الثاني خلال أربعة أشهر".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

من اللاعبون الذين يمثلهم رايولا؟

تضم قائمة عملاء رايولا المرصعة بالنجوم لاعبين أمثال بول بوجبا وإرلينج هالاند وزلاتان إبراهيموفيتش، وفي عام 2020، ورد أن صافي ثروته يبلغ 73 مليون يورو.

يتمتع الوكيل المتمرس بسمعة طيبة في تأمين عقود عالية القيمة لعملائه، ويقال إنه يساعد في التفاوض على شروط هالاند قبل انتقاله المقترح بعيدًا عن بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

أشرف رايولا على انتقال ماتياس دي ليخت بقيمة 73 مليون يورو إلى يوفنتوس من أياكس في عام 2019، والذي صنع أيضًا انتقال جيانلويجي دوناروما المجاني إلى باريس سان جيرمان بعد خروجه من ميلان العام الماضي.

يمثل رايولا الثنائي الإيطالي ماريو بالوتيلي وماركو فيراتي أيضًا، بالإضافة إلى أحدث نجوم أياكس ريان جرافنبرخ، إلى جانب عدد آخر من اللاعبين البارزين.