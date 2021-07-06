ما هي حقيقة عروض الدوري السعودي لأوباما وحسين الشحات؟

تحدث وكيل اللاعبين نادر شوقي عن تواجد عروض من الدوري السعودي لنجم الأهلي حسين الشحات ونجم الزمالك يوسف أوباما في سوق الانتقالات الصيفية 2021

تناقلت وسائل الإعلام المصرية اليوم أنباء تشير إلى أن نجمي الأهلي والزمالك حسين الشحات ويوسف أوباما لديهما عروض من أندية بالدوري السعودي لضمهما في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

يتشارك الثنائي في كونهما يعيشان الفترة الأسوأ لهما منذ سنوات، فنجم المارد الأحمر وضعت عليه الكثير من الآمال عند انضمامه من العين الإماراتي، لكنه لم يقدم المأمول.

أما أوباما، فرغم أنه أحد هدافي الدوري المصري الممتاز، إلا أنه يعاني في الفترة الأخيرة، ويتشارك اللاعبان أيضًا في أن المدربين بيتسو موسيماني وباتريس كارتيرون وجدا الحل بوضعهما على مقاعد البدلاء انتظارًا لعودتهما للمستوى المنشود.

فما هي حقيقة عروض الدوري السعودي لحسين الشحات ويوسف أوباما في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟ وهل يرحل الثنائي من الدوري المصري؟ الإجابة في الأسطر التالية.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن رحل؟

ما هي حقيقة عروض الدوري السعودي للشحات وأوباما؟

خرج نادر شوقي على إحدى البرامج على فضائية أون سبورت المصرية، وتحدث خلال حديثه عن وجود عروضًا من الدوري السعودي لضم حسين الشحات من الأهلي ويوسف أوباما من الزمالك.

وقال شوقي: "تلقى يوسف أوباما عرضًا بالفعل من أحد الأندية السعودية، وهناك أيضًا عروض للاعبي النادي الأهلي".

وعن حسين الشحات قال: "اللاعب مطلوب في الخارج، ويمتلك عرضًا من الدوري السعودي"، لكنه أضاف أنه لن يتناقش مع إدارة النادي الأهلي التي أرجأت كل شيء حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هل يرحل حسين الشحات من الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لا تمكن الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي، لكن بالعودة إلى لقاء نادر شوقي فقد قال أن النادي الأهلي لم يطلب منه تسويق اللاعب، وهو ما يشير إلى عدم وجود نية داخل القلعة الحمراء للاستغناء عنه.

أما عن رغبة اللاعب، فلم يتحدث عنها شوقي، لكنه اكتفى بالقول أن هناك العديد من التفاصيل التي تحكم على مسألة رحيله، منها رغبة اللاعب، وأكد أن المناقشات مع الإدارة متوقفة حتى نهائي إفريقيا.

لكن، بالنظر إلى ما قدمه حسين الشحات حتى الآن مع الأهلي ولمستواه المتراجع، يمكن أن تقبل إدارة المارد الأحمر بأحد العروض، خاصةً في حالة رغبة اللاعب.

هل يرحل يوسف أوباما من الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

بعد الفيديو الذي انتشر لنادر شوقي، خرجت أحد البرامج على قناة نادي الزمالك ونفت تمامًا رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة البيضاء، حتى وإن كان للاحتراف الأوروبي.

لكن وكيل أوباما خرج منذ أيام وأكد ما قاله شوقي حتى قبل استضافته في أون سبورت، حيث أكد أن هناك عرض من نادي الحزم الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين لضم اللاعب على سبيل الإعارة.