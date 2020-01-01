ما هي حقيقة عرض مانشستر سيتي لبرشلونة بشأن ميسي؟

التقارير تكشف كل شيء

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعرض مُرسل من إدارة مانشستر سيتي إلى نظيرتها في برشلونة من أجل الحصول على خدمات ليونيل ميسي في شهر أغسطس الماضي.

وكان ميسي قد أعلن منتصف الشهر الماضي عزمه مغادرة كامب نو مجانًا مستغلًا أحد البنود الموجودة في عقده، بينما أصرت إدارة جوسيب ماريا بارتوميو أنه لا يمكن أن يُغادر البرغوث إلا بدفع قيمة الشرط الجزائي (700 مليون يورو).

مانشستر سيتي كان النادي الأقرب للحصول على توقيع ميسي حال مغادرته برشلونة وقتها، إذ أكدت كافة التقارير آنذاك أن ليو يُريد لم الشمل مع مدربه الأسطوري بيب جوارديولا مجددًا، إلى جانب القدرة المالية الضخمة التي يمتلكها النادي الإنجليزي.

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صحيفة "L'Illustré" السويسرية نشرت تقريرًا مساء الأربعاء وضعت فيه صورة العرض الذي قُدِّم من مانشستر سيتي إلى برشلونة، لينتشر بعدها على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

عرض مانشستر سيتي بحسب هذه الصورة كان بتاريخ 26 أغسطس، وبقيمة 200 مليون يورو، 100 تُدفع الآن و100 في أغسطس 2021، مع إضافات تصل إلى 20 مليون يورو حال تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ردت على هذا التقرير بتأكيدات من داخل إدارة مانشستر سيتي أنه لا صحة للصورة المنتشرة وأن النادي لم يُقدِّم عروضًا لبرشلونة من أجل ميسي على الإطلاق، مع الإشارة إلى عدم القدرة على مواجهة عملية بهذا القدر في هذا الصيف.

بنهاية المطاف، أعلن ميسي عبر جول أنه سيستمر داخل جدران كامب نو في الموسم المقبل، على أن يرحل مجانًا في الصيف أينما شاء وذلك عوضًا عن الوقوف في المحاكم أمام النادي الذي يعشقه ويدين له بالفضل في كل شيء.

يذكر أن بعض التقارير قد أشارت أيضًا إلى أن مانشستر سيتي عرض 100 مليون يورو إلى جانب الثنائي أنخيلينو وإريك جارسيا، كما انتشرت أنباء أخرى عن إمكانية ضم رياض محرز وبيرناردو سيلفا وجيسوس إلى الصفقة.