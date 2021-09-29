ما هي حقيقة عرض الشركة الإماراتية تسديد ديون برشلونة؟

تعرف على كافة تفاصيل عرض الشركة الإماراتية لتسديدة ديون برشلونة، وموقف إدارة الفريق الكتالوني من ذلك العرض...

انتشرت بعض الأنباء الصحفية في الفترة الأخيرة، عن وجود عرض من إحدى الشركات الإماراتية، لمساعدة برشلونة، وتسديد ديون الفريق الكتالوني.

ويعيش برشلونة فترة اقتصادية سيئة في الفترة الأخيرة، منذ جائحة كورونا والتي أثرت على الوضع المالي للفريق بنسبة كبيرة، وجعلته يتخلى عن أسطورته ليونيل ميسي، بعدما فشل في تجديد عقده.

وبحسب الأنباء الصحفية، فإن الشركة الإماراتية والتي تتخذ من دبي مقرًا لها، ستقوم بمنح إدارة الفريق الكتالوني قرضًا، وسترده إدارة برشلونة بعد عدد معين من السنوات.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنستعرض معًا، حقيقة العرض الإماراتي لتسديد ديون برشلونة، وموقف إدارة الفريق الكتالوني.

ما عرض الشركة الإماراتية لتسديد ديون برشلونة؟

بحسب ما ذكره برنامج الـ " El Curibito"، هناك شركة إماراتية في دبي، عرضت على إدارة برشلونة، تسديد ديون الفريق البالغة 1.2 مليار يورو.

ولم يذكر التقرير اسم الشركة أو أي تفاصيل عنها، ولكن أكدت الأنباء أن الشركة الإماراتية ستقوم بشراء ديون برشلونة، بدفع 1.5 مليار يورو على هيئة قرض، تسدهم إدارة الفريق الكتالوني على مدة 12 عامًا، مع إمكانية تقليل الفوائد في أول عامين.

برشلونة يمر بفترة صعبة بكل تأكيد.😐 pic.twitter.com/B407smFCBz — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2021

وأكد تقرير برنامج الـ " El Curibito"، أن هذه الفرصة ستمنح برشلونة انتعاشة اقتصادية تساعد الإدارة في تصحيح مسار الفريق، بداية من سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ما موقف إدارة برشلونة بشأن عرض الشركة الإماراتية لتسديد الديون؟

ولكن خرج جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي نفت وجود هذا العرض، ولم يتواصل أي شركة أو أشخاص مع النادي لتسديد الديون.

بينما في سياق متصل، أكد برنامج الـ " El Curibito"، أنه يمتلك كافة الأدلة التي تؤكد وصول إدارة برشلونة هذا العرض، وكذبت إدارة الفريق الكتالوني بشأن نفي العرض.

ما هي ديون برشلونة؟ وكم بلغت؟

جوان لابورتا رئيس برشلونة، قد كشف في مؤتمر صحفي أجراه في أغسطس 2021، عن ديون برشلونة الطائلة والتي تركها المجلس السابق برئاسة جوسيب بارتوميو، والتي وصلت إلى 1.2 مليار يورو.

وفي مؤتمر رئيس الفريق الكتالوني، شدد على وصول رواتب برشلونة إلى 617 مليون يورو، والتي تمثل 103% من إيرادات النادي وهذا ما تنافى مع قوانين اللعب المالي النظيف التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني، وتسببت في أزمة لتسجيل الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حتى قام الفريق الكتالوني بتقليل رواتب بعض اللاعبين.

كما أشار لابورتا في مؤتمره، إلى استمرار معاناة برشلونة من جائحة كورونا على الجانب الاقتصادي، إذ تكبد الفريق خسائر وصلت إلى 90 مليون يورو.

ما سقف رواتب برشلونة في الدوري الإسباني لموسم 2020-21؟

الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفريق الكتالوني في الوضع الحالي، تسببت في تراجع سقف رواتب الفريق لموسم 2020-21، بنسبة كبيرة وواضحة، خاصة بعد الكشف عن سقف رواتب الفرق من جانب رابطة الليجا، ليحتل المركز السابع في أندية الدوري الإسباني.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشرته رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، فإن سقف رواتب برشلونة انخفض عن الموسم الماضي بعدما كان 347 مليون يورو حتى أصبح الآن لا يتجاوز 97 مليون يورو.

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وحاولت إدارة الفريق الكتالوني معالجة أزمة سقف رواتب، بالتفاوض مع بعض اللاعبين لتقليل رواتبهم وعلى رأسهم قادة الفريق مثل جيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، للمساهمة في تسجيل الصفقات الجدد، وهم ممفيس ديباي، إيريك جارسيا، بالإضافة إلى سيرخيو أجويرو.