ما هي حقيقة ضم النصر لوصيف كأس العالم 2018؟

هل اتفق نادي النصر فعلًا مع الكرواتي سوباسيتش لحراسة مرمى العالمي؟

كشفت تقارير صحفية كرواتية، عن حقيقة اتفاق نادي النصر السعودي ، مع دانييل سوباسيتش، حارس مرمى المنتخب الكرواتي، على الانضمام لصفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت صحيفة سبورتسكي الكرواتية، قد أكدت على أن النصر السعودي أتم اتفاقه مع دانييل سوباسيتش، من أجل الانضمام لصفوفه، بعد انتهاء عقده مع موناكو الفرنسي.

وأشارت صحيفة "سبق" السعودية إلى أن ما نقلته الصحيفة الكرواتية غير صحيح، وأن الحارس سوباسيتش ليس ضمن خيارات النادي خلال الفترة الحالية.

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وأشارت مصادر داخل نادي النصر للصحيفة السعودية، إلى أن ما تردد ما هو إلى تسويق للحارس الكرواتي الذي فقد مكانته الأساسية في تشكيل موناكو الفرنسي.

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الصحيفة الكرواتية كانت أشارت إلى أن سوباسيتش اتفق مع النصر، على راتبه الذي سيحصل عليه، حيث وصل إلى 3 ملايين يورو سنويًا.

سوباسيتش قاد منتخب كرواتيا، للحصول على وصافة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي.