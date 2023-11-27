ما هي حظوظ برشلونة للتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تعرف على حظوظ برشلونة في التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

يستعد برشلونة، لمواجهة بورتو، البرتغالي مساء الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويسعى الفريق الكتالوني، لكسر عقدة فشل التأهل إلى دور الـ 16 في آخر ثلاث سنوات، ويطمح لمواصلة انتصاراته والخروج بنتيجة إيجابية أمام بورتو، تضمن له التأهل.

ويحتل برشلونة، صدارة المجموعة الثامنة من البطولة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني، ويأتي شاختار في المركز الثالث برصيد ست نقاط.

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ما هو موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وبورتو في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، هو الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة دقيقة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر دقيقة مساءً السعودية.

ما هو ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

يحتل برشلونة وصافة المجموعة الثامنة بالتساوي في النقاط مع بورتو

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بورتو 4 3 0 1 9 3 +6 9 2 برشلونة 4 3 0 1 8 2 +6 9 3 شاختار 4 2 0 2 6 7 -1 6 4 رويال أنتويرب 4 0 0 4 3 14 -11 0

ما هي حظوظ تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

الفريق الكتالوني، مصيره في يده للتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأعرق في أوروبا، في حال تغلب برشلونة على بورتو في مباراة الثلاثاء، سيضمن البلوجرانا التأهل، كما أنّه قادر على ضمان صدارة المجموعة بشرط عدم فوز شاختار على أنتويرب.

وفي حال تعادل برشلونة مع بورتو، وفوز شاختار على أنتويرب، سيحتاج برشلونة إلى الفوز على أنتويرب في الجولة الأخيرة لضمان التأهل، وللصدارة سيحتاج الفريق الكتالوني إلى فوز بورتو على شاختار.

أما في حالة خسارة برشلونة من بورتو، وفوز شاختار على أنتويرب، لن يكون برشلونة أمامه أي طريقة للصعود إلا الفوز في المباراة الأخيرة ضد أنتويرب مع تعادل بورتو وشاختار.

جدير بالذكر أنّ شاختار سوف يواجه أنتويرب قبل لقاء برشلونة وبورتو، وبالتالي سوف تكون الرؤية واضحة لكتيبة تشافي هيرنانديز قبل بداية المواجهة، لأنه في حال تعثر شاختار بالتعادل أو الخسارة، فإنّ فرصة النادي الكتالوني في التأهل تزداد.

ففي حال تعثر شاختار بالتعادل يصل للنقطة السابعة، مما يعني أن فوز برشلونة يضمن التأهل متصدرًا، أما التعادل فلن يكون سيئًا بضمان خاصة وأنّ بورتو سيواجه شاختار في الجولة الأخيرة، وبالتالي يكفي النادي الكتالوني الفوز على أنتويرب لحسم التأهل.

كيف يتم ترتيب الفرق في مجموعات دوري أبطال أوروبا حال تساوت النقاط؟

في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، يتم تقسيم الأندية إلى مجموعات مكونة من أربعة فرق، ويتم ترتيبهم بحسب عدد النقاط، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى أدوار خروج المغلوب، وبالنسبة لصاحبي المركزين الثالث والرابع يرحل أحدهما إلى مسابقة الدوري الأوروبي ويودع الآخر المسابقات القارية نهائياً.

لكن في حال تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط، يتم ترتيب الجدول على النمط الآتي:

قاعدة المواجهات المباشرة بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط فارق الأهداف في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط اللجوء إلى عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط في كل المباريات اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط

إذا استمر التعادل في كل المعايير السابقة، يتم إعادة تطبيقها على النحو التالي: