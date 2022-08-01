ما هي تفاصيل عقد كوندي مع برشلونة؟ وما هو راتبه؟

تفاصيل جديدة يتم الكشف عنها.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص عقد النجم الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية السابق وبرشلونة الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني قد يدفع ما يصل إلى حوالي 62 ونصف مليون يورو بشكل إجمالي في تلك الصفقة.

كم بلغت صفقة انتقال كوندي إلى برشلونة؟

وأوضحت كذلك أن المبلغ الأساسي في الصفقة هو 50 مليون يورو ثابتة يحصل عليها إشبيلية، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 12 ونصف مليون يورو.

المتغيرات واضحة بشكل كامل وهي أن إشبيلية سيحصل على مليوني ونصف مليون يورو في كل موسم يلعب فيه كوندي 60% من إجمالي مباريات برشلونة في أول خمسة مواسم له.

بالرغم من ذلك شدد مصدر من داخل النادي أن المتغيرات مع القيمة الثابتة للصفقة لن تتجاوز الـ 55 مليون يورو بحسب ما أكد للصحيفة.

كم يبلغ راتب كوندي في برشلونة؟

بالإضافة إلى ذلك كشفت الصحيفة عن راتب اللاعب مع النادي الكتالوني والذي فضل الانضمام إليه عن اللعب لصالح تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة أكدت أن الراتب الثابت للنجم الفرنسي يصل إلى تسعة ونصف مليون يورو في أول موسم ويرتفع بشكل تلقائي إلى 12 مليون يورو في المواسم الأربعة التالية، بالإضافة إلى مكافأة توقيع مليوني يورو ومتغيرات بواقع مليوني يورو في الموسم حال لعب 60% من إجمالي المباريات، بالإضافة إلى مليون يورو حال حقق البطولات.