ما هي تفاصيل عقد سعود عبد الحميد؟ ومتى يلعب مع الهلال؟

أعلن نادي الهلال، بشكل رسمي مساء اليوم تعاقد مع سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وشهدت الفترة الماضية محاولات عديدة من نادي الاتحاد للحفاظ على لاعبه وتجديد عقده، ولكن الطرفان لم يتوصلا إلى أي اتفاق وحصل الزعيم على توقيع اللاعب السعودي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل عقد سعود عبد الحميد مع الزعيم.

ما هي تفاصيل عقد سعود عبد الحميد مع الهلال؟

لم ينشر الزعيم أي تفاصيل مادية خاصة براتب اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، ولكنه انضم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع العميد.

ووقع سعود عبد الحميد على عقد يربطه مع الهلال، حتى يناير 2025، مدته أربع سنوات.