ما هي تفاصيل عقد دياز مع الهلال؟ وما هو راتبه؟

نجح نادي الهلال السعودي في إتمام التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز ليتولى تدريب "الزعيم" خلال الفترة القادمة.

الهلال قرر إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب الفريق، بعد الخسارة الكبيرة أمام الأهلي المصري بنتيجة 4-0، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

إدارة الهلال قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع جارديم بالتراضي، بالنظر إلى المستوى الهزيل الذي قدمه الفريق أمام الأهلي، والخسارة التاريخية.

الهلال قرر العودة إلى الماضي، والاستعانة بخدمات رامون دياز لتدريب "الزعيم"، خاصة وأن المدرب الأرجنتيني قضى فترة سابقة مع الفريق.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

حسنًا، ما هي تفاصيل تعاقد الهلال مع رامون دياز؟ جول يصحبكم في التقرير التالي للتعرف على كل ما يخص جوانب هذه الصفقة..

ما هي مدة تعاقد الهلال مع رامون دياز؟

الهلال كشف خلال الإعلان عن التعاقد مع رامون دياز أن العقد المبرم بين الطرفين يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

فيما أكدت تقارير صحفية متعددة عن إمكانية تجديد العقد لموسم آخر، إذا ما حقق الأرجنتيني الأهداف التي وضعتها إدارة الهلال.

ما هو راتب رامون دياز مع الهلال؟

لم يعلن الهلال رسميًا عن قيمة راتب رامون دياز خلال الفترة التي سيقضيها مع الفريق.

فيما لم يكشف الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو الذي تحدث في البداية عن تواصل الهلال مع دياز عن راتب المدرب مع "الزعيم".

🚨Ramón Díaz vuelve al Al Hilal 🇸🇦.

*️⃣Ya firmó su contrato y estará acompañado como siempre por @emilianodiaz34

*️⃣El vínculo es hasta junio con chances de extenderlo por un año más.

*️⃣Reemplaza al portugués Leonardo Jardim. #TratoHecho #اتفقنا https://t.co/oshCOACQHF — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 14, 2022

من هم مساعدو رامون دياز في الهلال؟

يضم الطاقم الفني الذي سيعمل مع رامون دياز في الهلال ستة أفراد، من بينهم نجله إيميليانو المدرب المساعد.

ويضم الطاقم دانيال فيريرا المساعد، وداميان هيكتور ونيكولاس رومانازي المحللان الفنيان.

بالإضافة إلى دييجو بيريرا مدرب اللياقة البدنية، وفييرا دي ميلو مدرب حراس المرمى.

ماذا قدم رامون دياز مع الهلال؟

تعد هذه التجربة الثانية بالنسبة إلى رامون دياز مع الهلال، بعد أن قضى قرابة 16 شهرًا من قبل مع "الزعيم" بين 2016 و2018.

وخلال تواجده مع الزعيم، قاد دياز الهلال إلى تحقيق بطولة الدوري والكأس موسم 2016-2017 كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 الذي خسره أمام أوراوا الياباني. (طالع لمزيد من التفاصيل)