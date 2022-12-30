بعد الإعلان الرسمي .. ما هي أول مباراة يخوضها رونالدو مع النصر؟

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا انضمام النجم كريستيانو رونالدو لصفوفه بعقد يمتد حتى صيف 2025.
صاحب الـ37 عامًا كان قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الشهر، وقد ارتبط بعدها بالانتقال لصفوف الفريق السعودي وقد أكدت صحيفة ماركا مرارًا وتكرارًا اتفاقه على توقيع عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 250 مليون يورو سنويًا.
الصفقة تم تداول أخبارها عبر كافة المنصات عبر الأسابيع الماضية، لكن متى سنرى البرتغالي بقميص النصر لأول مرة؟ ذلك ما سنحاول كشفه فيما يلي:
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جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023
خاض النصر عشر مباريات حتى الآن في الدوري السعودي، ويلعب المباراة الـ 11 له أمام الخليج مساء السبت على ملعب الأخير.
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
11
الخليج - النصر
السبت 31 ديسمبر 2022
استاد الأمير محمد بن فهد
12
النصر - الطائي
الجمعة 6 يناير 2023
مرسول بارك
13
الشباب - النصر
السبت 14 يناير 2023
الأمير فيصل بن فهد
14
النصر - الاتفاق
السبت 21 يناير 2023
مرسول بارك
15
الفتح - النصر
الجمعة 3 فبراير 2023
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي
متى يلعب رونالدو أول مباراة له مع النصر؟
سيكون من الصعب بكل تأكيد بل من المستحيل أن يخوض رونالدو مباراة الخليج المقررة يوم السبت، نظرًا لأن توقيع العقود قد تم في العاصمة الإسبانية مدريد، وأن اللاعب لم يسافر بعد.
قد يسافر رونالدو في الساعات المقبلة إلى المملكة العربية السعودية ويحضر المباراة من الملعب كمشاهد لكنه لن يخوضها بكل تأكيد.
المشاركة الأولى لرونالدو قد تأتي أمام الطائي في الجولة التالية، رغم أن النجم البرتغالي أمامه الكثير من التفاصيل ليرتبها رفقة أسرته قبل الانتقال بشكل كامل للمملكة.
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