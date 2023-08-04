ما هي أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات القارية عبر التاريخ؟

بلال محمد
Al Ahly Real MadridAl Ahly / Getty Images
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تعرف على أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات القارية عبر التاريخ...

يختلف الكثيرون حول قياس نجاح الأندية في عالم كرة القدم، فبالعض يرى أن هذا النجاح يكون بالبطولات المحلية وسيطرة الفرق عليها، ويرى البعض الآخر أن النجاح يكون حسب شعبية الفريق وجماهيريته في العالم.

ولكن هناك عامل آخر يعتبره البعض هو المقياس الحقيقي لنجاح الأندية، وهو حصول الفريق على بطولات قارية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات القارية عبر التاريخ.

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من أكثر فريق حقق ألقابًا قارية عبر التاريخ؟

يتربع ريال مدريد على عرش أكثر الفرق تحقيقًا للبطولات القارية عبر التاريخ برصيد 29 بطولة، والتي كان آخرها بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي فاز بها على حساب الهلال السعودي.

ويأتي خلف ريال مدريد فريق الأهلي المصري، برصيد 29 بطولة، كان آخرهم بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي فاز بها للمرة الحادية عشر في تاريخه، وكانت أمام الوداد المغربي في يونيو 2023.

أكثر الفرق تحقيقًا للبطولات القارية عبر التاريخ:

المركزالفريقعدد البطولات
1ريال مدريد - إسبانيا29 بطولة
2الأهلي - مصر25 بطولة
3بوكا جونيورز - الأرجنتين22 بطولة
=4برشلونة - إسبانيا20 بطولة
=4إنديبندينتي - الأرجنتين20 بطولة
6ميلان - إيطاليا18 بطولة
7ليفربول - إنجلترا14 بطولة