ما هي المواعيد الجديدة لمباريات الدوري السعودي 2021-22؟

وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من السباق على لقب الدوري السعودي 2021-22، والصراع يشتد على تحقيق اللقب الثمين وسط الكثير من الإثارة والحماس.

المنافسة ليست مقتصرة على أهل القمة فقط، بل هناك صراعًا كبيرًا للهروب من مناطق الهبوط، مما يزيد الإثارة للمباريات، فالجولات القادمة من البطولة بالنسبة لكل الفرق أصبحت كالنهائيات الهدف فيها فقط هو الفوز.

انطلقت مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، يوم أمس الخميس، بمباراتي التعاون والباطن والشباب والفيصلي، وكان من المنتظر استئناف المباريات خلاص أيام الجمعة والسبت والأحد، إلا أن وزارة الرياضة أعلنت تأجيل باقي المباريات الجولة، وأعلنت منذ قليل عن المواعيد الجديدة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على المواعيد الجديدة لمباريات الدوري السعودي 2021-22، ومتي تنتهي المسابقة.

ما أسباب تأجيل الدوري السعودي؟

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، مساء اليوم الجمعة، تعليق جميع الفعاليات الرياضية في البلاد، لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

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المصادر الصحفية المتابعة اختلفت فيما بينها على مواعيد بقية مباريات الجولة الجارية، لكن رابطة دوري المحترفين حسمت الأمر بالإعلان عن استئناف الدوري السعودي يوم 21 مايو الجاري، وهو ما مثل مفاجأة غير متوقعة أبدًا.

ما هو الموعد الجديد لمباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي؟

الجميع كان ينتظر بفارغ الصبر، كلاسيكو الكرة السعودية في الجولة الـ 27 من المسابقة والذي يجمع بين الاتحاد والهلال على ملعب الجوهرة المشعة، والذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

والآن وبحسب المواعيد الجديدة، وقرار رابطة الدوري السعودي، باستئناف مباريات الجولة كما هي بالترتيب المعلن مسبقًا لكن بدءًا من يوم السبت 21 مايو الجاري، سيكون الكلاسيكو يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته.

📋لجنة المسابقات تعلن تعديل مواعيد مباريات الجولات المتبقية من @SPL ⏬https://t.co/YP1HRw0TB8 pic.twitter.com/HWiaonktJa — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 13, 2022

وستنطلق الجولة الـ 28 من الدوري السعودي يوم الجمعة 27 مايو وستستمر على مدار اليومين التاليين، وسيتم إيقاف الدوري بعدها لبداية فترة التوقف الدولي.

متي ينتهي الدوري السعودي 2021-22؟

كان من المنتظر نهاية مباريات الدوري السعودي يوم 29 مايو، لبداية معسكر الأخضر في إسبانيا، استعدادًا لمباريات كأس العالم قطر 2022، ولكن بعد التعديلات الجديدة تأخرت نهاية الدوري قرابة الشهر.

ومن المنتظر أن تقام كافة مباريات الجولة الـ 29 من المسابقة يوم السبت 18 يونيو في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، على أن تكون مباريات الجولة الأخيرة للدوري يوم الخميس 23 من الشهر ذاته.