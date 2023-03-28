ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023؟

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج..

بدأت الرؤية تتضح في مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تقام في ساححل العاج، بعد أن مرت 4 جولات من هذه المنافسات.

أبدت بعض المنتخبات قوة كبيرة ونجحت في حسم تأهلها مباشرة من هذه الجولات الاربع وبعضها من 3 جولات فقط.

وبعض المنتخبات بات مشوارها رهن نقطة أو نقطتين أو حتى ثلاث نقاط، أما البعض فحسم خروجه تمامًا من المنافسة.

في السطور التالية نستعرض لكم المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟ وأين يٌقام؟

تقام كأس أمم إفريقيا 2023 في شهر يناير 2024 أي مطلع العام القادم.

وستستضيف ساحل العاج بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وهي النسخة الرابعة والثلاثون من البطولة القارية.

ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

بعد نهاية المباريات التمهيدية ووصولنا للمرحلة الأخيرة من التصفيات، سيشارك 48 منتخبًا سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، سيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات البطولة.

وسيتأهل عن المجموعة الثامنة، منتخب واحد فقط لمشاركة ساحل العاج بتلك المجموعة، وقد ضمنت الأفيال المشاركة في البطولة القادمة بصفتها المنظم.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس إفريقيا 2023؟

بشكل رسمي تأهلت المنتخبات التالية إلى كأس إفريقيا 2023:-

ساحل العاج: مضيف البطولة

المغرب: تأهل المنتخب المغربي من الجولة الثانية بعد وصوله للنقطة رقم 6 في أعقاب إلغاء نتائج زيمبابوي إثر حل اتحادها المحلي.

الجزائر: حسم محاربو الصحراء تأهلهم إلى البطولة من خلال الفوز في 4 مباريات وتحقيق العلامة الكاملة من 12 نقطة بالفوز على كل من تنزانيا وأوغندا والنيجر (ذهابًا وعودة).