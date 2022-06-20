ما هي القيمة السوقية للاعبي برشلونة؟
يمر نادي برشلونة بفترة صعبة من الناحية المالية، لكنه لا يزال يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.
ضم الكتلان فيران توريس من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتيوة 2022، وحتى الآن هي الصفقة الأخيرة للفريق مع وصولنا للصيف.
يعمل برشلونة على صناعة جيل من النجوم الشباب، يقودهم بيدري وجافي وأنسو فاتي خريجي لا ماسيا، والذين انضموا للفريق الأول منذ أشهر فقط.
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وفي هذا التقرير، نتعرف على القيمة السوقية لجميع اللاعبين في قائمة نادي برشلونة.
سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022
ما هي القيمة السوقية للاعبي برشلونة؟
تبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع لاعبي برشلونة 601 مليون يورو، وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت المختص في أسعار اللاعبين وقيمتهم السوقية.
اللاعب صاحب القيمة السوقية الأعلى في البلاوجرانا هو بيدري بـ80 مليون يورو، ويليه الثلاثي أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وجافي بـ60 مليون يورو لكلٍ منهم.
اللاعب
القيمة السوقية
بيدري
80 مليون
فرينكي دي يونج
60 مليون
أنسو فاتي
60 مليون
جافي
60 مليون
رونالد أراوخو
50 مليون
فيران توريس
45 مليون
ممفيس ديباي
35 مليون
مارك أندريه تير شتيجن
30 مليون
عثمان ديمبيلي
30 مليون
نيكو جونزاليس
20 مليون
سيرجينيو ديست
18 مليون
إيريك جارسيا
18 مليون
بيير إيميريك أوباميانج
15 مليون
كليمون لونجليه
12 مليون
سيرجيو بوسكيتس
9 ملايين
جوردي ألبا
9 ملايين
عبد الصمد الزلزولي
8 ملايين
ريكي بوتش
7 ملايين
سيرجي روبيرتو
6 ملايين
مارتين برايثوايت
6 ملايين
أوسكار مينجيزا
6 ملايين
جيرارد بيكيه
5 ملايين
أليكس بالدي
4 ملايين
نيتو
3 ملايين
صامويل أومتيتي
2 مليون
موسى واجي
1.5 مليون
أرناو تيناس
1.5 مليون