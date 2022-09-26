ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية ضد ليبيريا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري الودية ضد ليبيريا، في ثاني مباريات روي فيتوريا في قيادة "الفراعنة"..

يواجه منتخب مصر منتخب ليبيريا وديًا في ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في آخر مبارياته معسكره في التوقف الدولي في سبتمبر 2022.

خاض المنتخب المصري مباراة أولى ضد منتخب النيجر وفاز بثلاثة أهدافٍ دون رد، وقدم أداء أرضى الجمهور تحت قيادة المدرب الجديد روي فيتوريا.

وصل فيتوريا لقيادة الفراعنة بعد رحيل إيهاب جلال عقب الخسارة من إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ومن كوريا الجنوبية وديًا، وتضع جماهير الكرة المصرية الكثير من الآمال على المدرب الجديد.

ما هو موعد مباراة مصر الودية أمام ليبيريا؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر الودية أمام ليبيريا.

موعد مباراة مصر وليبيريا هو يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وتقام المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر الودية أمام ليبيريا؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث مباريات منتخب مصر الودية حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة "الفراعنة" أمام ليبيريا على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - ليبيريا الثلاثاء 27 سبتمبر 2022،



20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT 1 ستاد برج العرب

ما هو تردد قنوات ONTime Sports الناقلة لمباريات المنتخب المصري؟

قنوات ONTime Sports ستكون متاحة على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الآتية..