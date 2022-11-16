ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية ضد بلجيكا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري الودية ضد ليبيريا، في ثالث مباريات روي فيتوريا في قيادة "الفراعنة"..

يستضيف ستاد جابر الأحمد الصباح بالكويت، مباراة ودية تجمع بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا في نوفمبر القادم.

أوقعت قرعة المونديال المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة بجانب منتخب عربي هو المغرب، وهو سبب خوض اللقاء الودي ضد الفراعنة، ويتواجد بالمجموعة أيضًا كندا وكرواتيا.

ستكون هذه آخر وديات منتخب مصر قبل العودة لتصفيات أمم إفريقيا 2023 في مارس القادم، وذلك بمواجهة مالاوي ذهابًا وإيابًا.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري، أمام نظيره البلجيكي الودية.

ما هو موعد مباراة مصر الودية أمام بلجيكا؟

موعد مباراة مصر وبلجيكا هو يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، وتقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الصباح بالكويت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر الودية أمام بلجيكا؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث مباريات منتخب مصر الودية حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة "الفراعنة" أمام بلجيكا على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - بلجيكا الجمعة 18 نوفمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORT 1 ستاد جابر الأحمد الصباح

ما هو تردد قنوات ONTime Sports الناقلة لمباريات المنتخب المصري؟

قنوات ONTime Sports ستكون متاحة على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الآتية..