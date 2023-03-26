تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مالاوي ومصر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا أمام مالاوي على ستاد بينجو الوطني، في المباراة التي تقام في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها ساحل العاج.

وتضم المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 إلى جانب مصر ومالاوي منتخبي إثيوبيا وغينيا.

منتخب مصر يحتاج إلى الفوز بأي ثمن من أجل حجز واحدة من بطاقتي التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023، حيث يتأهل المنتخبان الأولى والثاني في كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى البطولة.

ويتصدر الفراعنة الترتيب بعد الفوز على مالاوي في الجولة الثالثة بهدفين دون رد، ويأتي خلفه منتخب غينيا بنفس العدد من النقاط، ثم مالاوي في المركز الثالث، ويريد منتخب مصر تعزيز الصدارة بتكرار الفوز على مالاوي لوضع قدمًا في كأس أمم إفريقيا 2023.

إذًا، كيف يمكنك متابعة مباراة مالاوي ومصر عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة



ما هو موعد مباراة مالاوي ومصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023؟

تقام مباراة مصر ومالاوي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، على ستاد بينجو الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مالاوي ومصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوي هي القناة الرابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة..