ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022

يواجه المنتخب الفرنسي خصمًا أقل منه على الورق ولكنه يشتمل على هداف رائع بحجم روبرت ليفاندوفسكي حين يلاقي بولندا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

فرنسا تصدرت مجموعتها رغم الخسارة الأخيرة من تونس 1-0، بينما حلت بولندا في وصافة ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف فقط عن المك

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

موعد مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، هو يوم الأحد 4 ديسمبر، على استاد الثمامة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة فرنسا وبولندا على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فرنسا - بولندا الأحد 4 ديسمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS MAX HD 1

beIN SPORTS MAX HD 3 الثمامة

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: