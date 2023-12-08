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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
دوري روشن السعودي
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مدينة الملك فهد الرياضية
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الأهلي للحاق ما يمكن من آمال المنافسة على اللقب الذي يطمح للعودة إليه، يواجه الرائد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والرائد على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 9 ديسمبر 2023 على ملعب الملك فهد الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر.

التاريخالسبت 9 ديسمبر 2023
موعد المباراة18:00 السعودية، 17:00 مصر
الملعبمدينة الملك فهد الرياضية
القنوات الناقلةSSC Sports HD 1

شاهد

كيف تشاهد مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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