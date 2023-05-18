ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال المؤجلة من الجولة 26 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها مباراة ضمك والهلال، والمؤجلة من الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الهلال، الضيف، يدخل المباراة بعدما فقد رسميًا فرصته للحفاظ على لقبه في دوري روشن السعودي، عندما تعادل مع الاتحاد في "الكلاسيكو" بالجولة الماضية بهدفين لكل منهما.

ويملك الهلال في رصيده 50 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، ويسعى إلى تحقيق الفوز من أجل إنهاء الموسم في مركز أفضل.

أما نادي ضمك، صاحب الأرض، فيدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث بعد الخسارة في الجولة الماضية بخماسية نظيفة أمام الرائد، والتي جمدت رصيده عند 32 نقطة في المركز العاشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال المؤجلة من الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة ضمك والهلال المؤجلة من الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو يوم الجمعة 19 مايو 2023، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC ستجد مباراة ضمك والهلال على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد VIP.

ولهواة البث المباشر، يمكنهم المتابعة عبر موقع "جول" إذ تبدأ خدمة البث المباشر قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ضمك - الهلال الجمعة 19 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

كيف تشاهد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة ضمك والهلال المؤجلة من الجولة 26 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

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