ما هي القنوات الناقلة لمباراة جدة والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جدة والأهلي التي تقام ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة جدة والأهلي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2022-2023.

الأهلي تمكن من رفع رصيد إلى ثماني نقاط، وذلك بعد الفوز في الجولة الخامسة على نادي أحد بثلاثية نظيفة، ليصعد إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

أما نادي جدة، فقد تعادل سلبيًا مع العربي في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى النقطة الثامنة ويحتل المركز الثامن بفارق الأهداف عن "الراقي".

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة جدة والأهلي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة جدة والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة جدة والأهلي في الجولة السادسة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جدة والأهلي؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة جدة والأهلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جدة - الأهلي الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة جدة والأهلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد جدة مجانًا على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.