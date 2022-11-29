ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022 وكيف تشاهدها مجانًا؟

مباراة من بين أهم المباريات في تاريخ المنتخب التونسي، ذلك أنها البوابة الوحيدة المتبقية للعبور إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر بعد تعقد نتائجه في المجموعة الرابعة.

المنتخب التونسي لم يعد يلعب على فرص كثيرة، الفوز فقط على فرنسا يبقيه داخل المنافسة على تحصيل بطاقة، وانتظار هدية من مباراة الدنمارك وأستراليا، وإن كان الوضع قد بات معقدًا على نسور قرطاج.

فرنسا بدورها ضمنت الوصول إلى الدور الثاني، تدرس إراحة أهم لاعبيها، وتطمح لدخول الأدوار الإقصائية بأفضل جاهزية بدنية، ولكن هذا لا يعني تسهيل المباراة من قبل رجال المدرب ديدييه ديشان.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس وفرنسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022، هو يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - فرنسا الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

16:00 تونس، 18:00 السعودية beINS SPORTS MAX HD 1 المدينة التعليمية

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة تونس وفرنسا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة تونس وفرنسا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.