ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

سيكون منتخب تونس على موعد من اختبار صعب للغاية حين يواجه نظيره الدنماركي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وتضم المجموعة الرابعة من كأس العالم 2022 إلى جانب تونس والدنمارك منتخبي فرنسا وأستراليا، وهي مجموعة معقدة للغاية بالنسبة إلى "نسور قرطاج".

تابع كأس العالم 2022 حصرياً على TOD متوفر مع زين.

الكثير من الجمهور التونسي، لم يتمكن من السفر إلى قطر لحضور منافسات البطولة الاستثنائية، وسيتابع البطولة خلف شاشات التلفاز.

ويأمل الكثير من عشاق الكرة التونسية في متابعة مباريات نسور قرطاج، ولكن هناك الكثير لم يتمكنوا حتى الآن من الاشتراك قنوات beIN Sports، الناقلة للبطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة تونس والدنمارك، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، على استاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت تونس، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - الدنمارك الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

14:00 تونس، 16:00 السعودية beINS SPORTS MAX HD 1 المدينة التعليمية

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة تونس والدنمارك مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة تونس والدنمارك عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.