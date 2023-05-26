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ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
Hilal Adalah Saleh Alshehri 2023Al Hilal Twitter
الهلالأبها vs الهلالأبهادوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حين يلتقي كل من الهلال وأبها في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي 2022-2023 سيكون لكل منهما هدف مختلف عن الآخر من المباراة.

فالهلال يسعى لمصالحة أنصاره بعد خسارة اللقب الآسيوي والاقتراب من الخروج صفرًا من هذا الموسم الذي تقلصت فيه آمال الزعيم في الحفاظ على لقب الدوري السعودي.

بينما أبها لم يعد يريد من الموسم الكروي برمته إلا نقطة وحيدة ليضمن بقاءه في المسابقة ويخرج خارج أي حسابات تخص الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة أبها والهلال في دوري روشن 2022-2023؟

التاريخ27 مايو 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
القنوات الناقلةSSC HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم السبت 27 مايو 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

كيف تشاهد مباراة أبها والهلال في دوري روشن 2022-2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-2023 عبر قنوات SSC السعودية، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق الهلال

يطمح فريق الهلال على الأقل في الانفراد بالمركز الثالث وتخطي منافسه الشباب، وإليكم التشكيل المتوقع للهلال أمام أبها:-

المركزاللاعبون
حراسة المرمىحبيب الوطيان
الدفاعياسر الشهراني - خليفة الدوسري - علي البليهي - محمد البريك
خط الوسطجوستافو كويلار - أندريه كاريلو
الهجومسالم الدوسري - لوسيانو فييتو - صالح الشهري - موسى ماريجا

أخبار فريق أبها

سيكون أبها مطالبًا بصناعة المفاجأة، والفوز أو التعادل مع الهلال لضمان البقاء في دوري روشن، وإليكم التشكيل المتوقع لفريق أبها:-

المركزاللاعبون
حراسة المرمىديفيز إيباسي
خط الدفاعمحمد الكنيدري - أمين عطوشي - سعد ناطق - فهد الجميعة
خط الوسطزكريا السوداني - إدريس صديقي
خط الهجومصالح العمري - سعد بقير - طيب مزياني - عبد الفتاح محمد

تاريخ مواجهات الهلال وأبها في الدوري السعودي

عدد المبارياتفوز الهلالفوز أبهاالتعادل
9612

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