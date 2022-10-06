ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أبها والنصر في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي النصر، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أبها، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

النصر تعادل سلبيًا في الجولة الخامسة مع الاتحاد، ويدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة للاقتراب من المنافسة على صدارة الترتيب، ومن القمة.

أما أبها فيعاني هذا الموسم بشكل كبير ولم ينجح في تذوق طعم الانتصار إلا في مباراة وحيدة، وخسر بثلاثية نظيفة أمام الفتح في الجولة الأخيرة، وسيعمل على مصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي.

المباراة التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية سيتابعها أنصار النصر بشغف سواء في المدرجات أو عبر القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت، ولذلك نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة أبها والنصر، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة أبها والنصر في الدوري السعودي؟

موعد مباراة النصر وأبها، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والنصر في الدوري السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات الدوري السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة أبها والنصر على شاشتها، بالتحديد عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أبها - النصر الجمعة 7 أكتوبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة أبها والنصر في الدوري السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة أبها والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.