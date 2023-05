This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 2023؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ أحمد مجدي أحمد مجدي الهلال vs الوحدةالهلالالوحدةكأس خادم الحرمين الشريفين تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ حين يلتقي كل من الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، سيكون لكل منهما أهداف متباينة متعلقة بهذه المباراة الهامة. فالهلال يسعى لمصالحة أنصاره بعد خسارة اللقب الآسيوي والاقتراب من الخروج صفرًا من هذا الموسم الذي تقلصت فيه آمال الزعيم في الحفاظ على لقب الدوري السعودي.

بينما الوحدة يطمح لإحداث المفاجأة وحرمان رفاق سالم الدوسري من أي لقب هذا الموسم. في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟ ما هو موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 2023؟ التاريخ 12 مايو 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الجوهرة المشعة تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الجمعة 12 مايو 2023 على ملعب الجوهرة المشعة. كيف تشاهد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك عبر الإنترنت؟ شاهد VIP شاهد من هنا يمكن متابعة مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة. أخبار الفريقين والتشكيل أخبار فريق الهلال يطمح فريق الهلال لتحقيق لقب هام هذا الموسم كي لا يخرج صفر اليدين، لكن لديه بعض الغيابات المؤثرة على رأسها سلمان الفرج وشكوك مشاركة سالم الدوسري بالإضافة إلى إيقاف جوستافو كويلار، إليكم التشكيل المتوقع للهلال في مباراة الوحدة:- المركز اللاعبون حراسة المرمى عبد الله المعيوف الدفاع محمد البريك - جانج هيون سو - علي البليهي.- سعود عبد الحميد خط الوسط عبد الله عطيف - محمد كنو الهجوم ميشيل ديلجادو - أندريه كاريو - موسى ماريجا - أوديون إيجالو أخبار فريق الوحدة سيكون الوحدة مطالبًا بصناعة المعجزة، أو بالأحرى إكمالها، بعدما أقصى النصر في واحدة من أهم مفاجآت كأس الملك. المركز اللاعبون حراسة المرمى منير المحمدي خط الدفاع إسلام هوساوي - أمير كردي - أوسكار دوارتي - حمد الجيزاني خط الوسط فيصل فجر - عبد العزيز نور - هزاع الغامدي خط الهجوم جيان ديفيد بوجول - إنسيلمو - عبد الكريم يودا تاريخ مواجهات الهلال والوحدة في كأس الملك عدد المباريات فوز الهلال فوز الوحدة التعادل 7 6 0 1