تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي النصر لمواصلة مطاردة الهلال، يتواجهان في ديربي الرياض القوي والذي ينتظره المتابعون في العالم أجمع وليس فقط في السعودية والمنطقة العربية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر بديربي الرياض في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والنصر على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

التاريخ الجمعة 1 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الملك فهد الدولي القنوات الناقلة SSC Sports 1 HDSSC1 SD شاهد

كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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