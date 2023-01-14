ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال نظيره العدالة، في المباراة القادمة بينهما في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23.

الهلال سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد الرائد في المباراة التي أقيمت بينهما ومقدمة من الجولة الخامسة عشر ليقفز إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

الزعيم يمتلك مباراة إضافية، وهو ما يهدد خسارته لهذا المركز لصالح الاتحاد.

أما العدالة، فلم يحقق سوى انتصارين فقط في دوري روشن السعودي أخرها ضد الفتح في الجولة الماضية.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

ما هو موعد مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2023 ؟

موعد مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الأحد 15 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2023؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - العدالة الأحد 15 يناير 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD ملعب الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والعدالة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الهلال - العدالة جول، شاهد VIP

Shahid