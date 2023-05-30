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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
Odion Ighalo luciano vietto Hilal Damac SPL 19.05.2023Hilal Twitter
الهلال vs الرائدالهلالالرائددوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

فقد الهلال كل حظوظه هذا الموسم بالخروج بلقب الدوري، وحفظ ماء وجهه أمام أنصاره فقط بالتتويج بكأس الملك 2023 بعد ماراثون طويل أمام الوحدة.

الاتحاد حسم اللقب الغائب منذ 14 عامًا، وسيحتفل باللقب حين يواجه الطائي في الجولة 30 من المسابقة.

في نفس الجولة سيواجه الهلال صاحب المركز الثالث ضيفه الرائد والذي يحتل المركز التاسع في ترتيب دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن 2022-2023؟

التاريخ31 مايو 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير فيصل بن فهد
القنوات الناقلةSSC HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الأربعاء 31 مايو 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

كيف تشاهد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن 2022-2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023 عبر قنوات SSC السعودية، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق الهلال

الهلال على وقع أنغام الميركاتو الصيفي وآمال ضم ليونيل ميسي يخوض آخر مباراة له في موسم كروي مليء بالتشابكات..

المركزاللاعبون
حراسة المرمىمحمد العويس
الدفاعياسر الشهراني - علي البليهي - محمد الجحفلي - محمد البريك
خط الوسطمصعب الجوير - جوستافو كويلار.- أندريه كاريلو
الهجومعبد الله الحمدان - لوسيانو فييتو - أوديون إيجالو

أخبار فريق الرائد

الرائد بدوره يطمح بإنهاء الموسم في الجزء العلوي من الجدول، قد تهبط به الهزيمة أمام الهلال إلى المركز الثاني عشر لذلك يريد تحقيق نتيجة إيجابية أمام "الزعيم".

تاريخ مواجهات الهلال والرائد في الدوري السعودي

عدد المبارياتفوز الهلالفوز الرائدالتعادل
221714

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777747 الأصوات