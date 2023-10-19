تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بلال محمد
دوري روشن السعودي
team-logo
ملعب الأمير فيصل بن فهد
team-logo
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
Al Hilal vs Al ShababGetty
دوري روشن السعوديالهلالالهلال v الخليجالخليج

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الهلال لمواصلة التألق، سيواجه الخليج الطامح بدوره لتحسين مركزه في دوري روشن، وذلك لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والخليج على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 20 أكتوبر 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالملك فهد الدولي
القنوات الناقلةSSC Sports 1 HD

شاهد

كيف تشاهد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID