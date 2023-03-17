ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتعين على الهلال أن يظهر بجدية أكبر حينما يستضيف الاتفاق في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي 2022-23.

فالفريق السعودي الذي صنع الحدث في كأس العالم للأندية حين حل وصيفًا لريال مدريد، لم يعد من المسابقة كما ينبغي، وفقد فرصًا عدة لتصدر الدوري السعودي.

الآن يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 38 نقطة ويطمح للفوز بمباراتيه المؤجلتين كي يصل إلى النقطة رقم 42 التي ستكفيه بالكاد لتأمين مركزه الرابع والضغط على ثلاثي الصدارة، الاتحاد والنصر والشباب.

يواجه في الجولة القادمة من الدوري السعودي نظيره الاتفاق الذي يحتل بدوره المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة ويطمح للابتعاد عن مراكز الخطر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

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ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الحادية والعشرين من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 18 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الاتفاق السبت 18 مارس 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

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كيف تتابع مباراة الهلال والاتفاق عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الهلال - الاتفاق جول، شاهد VIP