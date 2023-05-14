ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في قمة الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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سيكون ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض مسرحًا لمباراة الهلال والاتحاد، في قمة مباريات الجولة 27 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد، الضيف، يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز الذي سيقرب "العميد" من استعادة لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ مدة طويلة.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 بفارق خمس نقاط عن النصر الوصيف، بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة بالفوز على أبها برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

أما الهلال، فيدخل المباراة منتشيًا بتحقيق لقب كأس الملك بعد الفوز على الوحدة في المباراة النهائية، ومع ابتعاد "الزعيم" نظريًا عن لقب دوري روشن، فإنه يسعى إلى أن يقول كلمته بتحقيق الفوز في "الكلاسيكو" السعودي.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب دور روشن برصيد 49 نقطة، وتمكن في مباراته الأخيرة بالمسابقة من الفوز على النصر بثنائية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في قمة الجولة 27 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في قمة الجولة 27 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو يوم الثلاثاء 16 مايو 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 21:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الهلال والاتحاد على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد VIP.

ولهواة البث المباشر، يمكنهم المتابعة عبر موقع "جول" إذ تبدأ خدمة البث المباشر قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الاتحاد الثلاثاء 16 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر SSC,

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

كيف تشاهد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والاتحاد في قمة الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

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