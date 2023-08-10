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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
Al Nassr - Al HilalGOAL AR
الهلال vs النصرالهلالالنصركأس العرب للأندية الأبطال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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المباراة النهائية في كاس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والتي كانت بروفة رائعة لكل الأحداث الرياضية التي تنتظر المملكة العربية السعودية استضافتها، لقاء النصر والهلال يعود في حلة عربية خالصة.

الفريقان وصلا إلى النهائي بعد مشوار ماراثوني، بدآه بالتأهل في الوصافة كل من مجموعته وهو ما يوحي بقوة التنافسية في تلك البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 12 أغسطس 2023 على ملعب الملك فهد الدولي، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 12 أغسطس 2023
موعد المباراة18:00 مصر والسعودية
الملعبالملك فهد الدولي
القنوات الناقلةSSC Sports 1 HD

كيف تشاهد النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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