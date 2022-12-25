ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب مرسول بارك، قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والتي تجمع بين النصر والهلال في ديربي الرياض.

النصر في المباراة الماضية، نجح في تحقيق فوزًا عريضًا على حساب الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة، ويدخل المباراة وعينه على نقاط المباراة كاملة، لمواصلة الانتصارات والتربع على صدارة الترتيب، بعد وصوله إلى النقطة 22.

أما الهلال الذي فاز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصل إلى النقطة 20 في المركز الثالث، حاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، فهو يريد الحصول على نقاط المباراة كاملة لخطف صدارة الترتيب من العالمي.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الإثنين 26 ديسمبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة النصر والهلال على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الهلال الإثنين 26 ديسمبر 2022 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC شاهد VIP مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - الهلال جول، شاهد VIP

Shahid