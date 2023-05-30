ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

لن يكون النصر طامحًا في أي نتيجة ولا تقع عليه أي ضغوط لأول مرة منذ وقت طويل وهو يواجه الطائي في الجولة 30 والأخيرة من عمر دوري روشن السعودي 2022-2023.

ربما ستكون الضغوط الوحيدة على كتيبة المدرب دينكو إليتشيتش هي تلك المتعلقة بالإخفاق الجديد في تحقيق لقب دوري روشن 2022-2023 بعدما فرط بنفسه في حظوظه وأهدى بتعثراته المتتالية في الدور الثاني اللقب للاتحاد.

الاتحاد حسم اللقب الغائب منذ 14 عامًا، وسيحتفل باللقب حين يواجه الطائي في الجولة 30 من المسابقة.

في نفس الجولة سيواجه النصر ضيفه الفتح والذي يحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن 2022-2023؟

التاريخ 31 مايو 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأول بارك القنوات الناقلة SSC HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الأربعاء 31 مايو 2023 على ملعب الأول بارك.

كيف تشاهد مباراة النصر والفتح في دوري روشن 2022-2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-2023 عبر قنوات SSC السعودية، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق النصر

إحباط كبير تخوض به كتيبة رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو آخر مباراة في الدوري خلال موسم كان مرشحًا أن يذهب فيه العالمي بعيدًا، فخسر كل شيء.

المركز اللاعبون حراسة المرمى أجوستين روسي الدفاع جيسلان كونان - عبد الإله العمري - علي لاجامي - سلطان الغنام خط الوسط نواف بوشل.- عبد الله الخيبري - لويس جوستافو الهجوم عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

أخبار فريق الطائي

الفتح بدوره ضمن المركز السادس في ترتيب دوري روشن 2022-2023، لن تكون مباراة النصر فارقة في أي شيء يخص ترتيبه، إذ لن يزيد أو ينقص عن المركز السادس.

تاريخ مواجهات النصر والفتح في الدوري السعودي

عدد المباريات فوز النصر فوز الفتح التعادل 27 15 3 9