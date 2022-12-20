تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "مرسول بارك" في مدينة جدة مباراة النصر والعدالة، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك في موسم 2022-23.

النصر يبدأ مشواره في بطولة كأس الملك وعينه على المواصلة في البطولة، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ومحاولة التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

أما نادي العدالة، فيدخل المباراة وهدفه تحقيق المفاجأة وتعكير صفو النتائج المميزة للعالمي، والتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

Shahid

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس الملك 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة النصر والعدالة في كأس الملك 2022-23؟

موعد مباراة النصر والعدالة في دور الستة عشر من كأس الملك 2022-23 هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس الملك 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس الملك هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس الملك.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - العدالة الأربعاء 21 ديسمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC شاهد VIP مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والعدالة في كأس الملك عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والعدالة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - العدالة جول، شاهد VIP

Shahid