ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

GOAL

تتواصل منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث سنكون على موعد مع مباراة مرتقبة تجمع بين النصر السعودي والشرطة العراقي، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، لحساب الدور نصف النهائي من البطولة.

النصر تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بعد الحصول على وصافة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ثم تمكن في ربع النهائي من تخطي عقبة الرجاء المغربي بنتيجة 3-1.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الشرطة، فقد احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ثم حقق فوزًا عريضًا على السد القطري في ربع النهائي بنتيجة 4-2.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والشرطة على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الأربعاء 9 أغسطس 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية القنوات الناقلة SSC

كيف تشاهد مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

GOAL