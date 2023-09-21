ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض مواجهة مرتقبة حين يستضيف مباراة النصر والأهلي، في قمة الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر يدخل المباراة وهدفه استمرار الاستفاقة في دوري روشن بعد البداية المحبطة بالخسارة في أول جولتين، وتمكن "العالمي" حتى الآن من حصد 12 نقطة من 6 جولات، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

أما الأهلي، فيسعى إلى الاستمرار في صراع الصدارة، خاصة بعد تراجعه إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة بالتساوي مع غريمه الاتحاد الوصيف، ويتأخر الفريقان بفارق نقطة واحدة عن الهلال متصدر الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والأهلي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير الكرة السعودية والعربية بشكل عام يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 على ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 22 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأول بارك القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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