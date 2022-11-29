ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس العالم 2022 وكيف تشاهدها مجانًا؟

مباراة من بين أهم المباريات في تاريخ المنتخب السعودي، ذلك أنها البوابة المضمونة للعبور إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر.

صحيح أن المنتخب السعودي يلعب على أكثر من فرصة، لكن الفرصة الوحيدة الأكيدة بالنسبة له للعبور إلى الدور الثاني تتمثل في الفوز على المكسيك في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

المباراة أيضًا هي مسألة حياة أو موت للجانب المكسيكي، نظرًا لأن الفريق الأخضر يطمح للفوز الأول له في المجموعة بعد التعادل مع بولندا والهزيمة من الأرجنتين، الفوز فقط يمنحه أي حظوظ في التأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 202، هو يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت قطر والسعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - المكسيك الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 Max لوسيل

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة السعودية والمكسيك عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.