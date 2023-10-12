ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد نيجيريا؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد نيجيريا، والتي تقام في إطار التحضيرات لبطولة كأس آسيا 2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يواصل المنتخب السعودي الآن تركيزه على التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، تحت قيادة المدرب الإيطالي الخبير روبرتو مانشيني.

وتستضيف قطر منافسات النسخة 18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، والتي يشارك فيها الأخضر بالمجموعة السادسة برفقة تايلاند، قرغيزستان، وعمان.

ومع سعي المنتخب السعودي لتحقيق لقب كأس آسيا، الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996، فإن مرحلة الاستعداد للبطولة ستشهد عددًا من المراحل الهامة، وخلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر 2023 يدخل "الأخضر" مرحلة جديدة في الاستعدادات.

المنتخب السعودي يخوض معسكرًا في البرتغال خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2023، يخوض خلاله مباراتين، الأولى ضد منتخب نيجيريا والثانية ضد مالي، في تجارب لمواجهة مدارس كروية مختلفة.

وفي التقرير التالي من موقع "GOAL.co"، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد نيجيريا للتحضير إلى كأس آسيا 2023.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد نيجيريا للتحضير إلى كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات الأخضر السعودي على قنوات SSC ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية الودية ضد نيجيريا على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - نيجيريا الجمعة 13 أكتوبر 2023،

19:00 السعودية ومصر SSC مونيسيبال دي بورتيماو

كيف تتابع مباراة المنتخب السعودي الودية ضد نيجيريا للتحضير إلى كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة السعودية ونيجيريا الودية عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.