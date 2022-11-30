ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

منتخب المغرب على موعد مع مباراة من العيار الثقيل حين يواجه كندا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وتضم المجموعة السادسة من كأس العالم 2022 إلى جانب المغرب وكندا منتخبي بلجيكا وكرواتيا، ولدى أسود الأطلس فرصة ذهبية للتأهل في الصدارة بعد البداية المميزة.

منتخب المغرب تعادل في الجولة الأولى مع كرواتيا قبل أن يتفوق على بلجيكا بثنائية نظيفة ليمتلك 4 نقاط في المجموعات، وفي حال تغلب على كندا وعدم فوز كرواتيا على بلجيكا يضمن الصدارة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة المغرب وكندا، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022، يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، على استاد الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، الخامسة ظهرًا بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - كندا الأربعاء 1 ديسمبر 2022،

16:00 المغرب، 18:00 السعودية beIN SPORTS MAX HD 1 الثمامة

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة المغرب وكندا مجانًا في كأس العالم 2022؟

لا يمكن مشاهدة مباريات المغرب مجانًا على قنوات بي إن سبورتس، إذ رفض الاتحاد المغربي إذاعة مبارياته على القنوات المفتوحة.

ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر التلفزيون المغربي الرسمي من داخل المملكة.